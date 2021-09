Za naslov Srbkinje in Italijanke

Na ženskem evropskem prvenstvu v odbojki se bodo v finalu v soboto v Beogradu merile igralke Srbije in Italije. Srbkinje so doslej trikrat osvojile naslov prvakinj, ob letih 2011 tudi na zadnjih dveh prvenstvih leta 2017 in 2019. Italijanke bodo lovile tretji naslov, potem ko so bile najboljše v letih 2007 in 2009.

Danes so domačinke v polfinalu ugnale Turčijo s 3:1 v nizih. Turkinje so prvi niz po razburljivem razpletu dobile s 34:32, v drugem pa so bile prav tako na razliko bboljše Srbkinje z 28:26. Tudi tretji niz je bil tesen (25:23), v četrtem pa so bile domačinke bolj zanesljive.

V finalu se bodo pomerile z Italijankami. Te so Nizozemsko ugnale z enakim izidom, le da so dobile prva dva niza gladko s 25:19 in 25:17, izgubile pa tretjega s 16:25. V četrtem so nato spet zaigrale bolje in slavile s 25:18.

Finale bo na sporedu v soboto ob 20., tekma za tretje mesto pa ob 17. uri. Italijanke in Srbkinje so se nazadnje v finalu EP srečale leta 2007, ko so s 3:0 slavile Italijanke.

Slovenske izbrane vrste na letošnjem prvenstvu, ki je potekalo še na Hrvaškem ter v Bolgariji in Romuniji, ni bilo.