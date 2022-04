Vinčić ostaja v Nemčiji: Tukaj se počutim res udobno, to je moj drugi dom.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski odbojkar Dejan Vinčić je še za eno sezono podaljšal pogodbo z ekipo Friedrichshafen, so v torek na spletni strani sporočili iz vrst letošnjega nemškega pokalnega prvaka.

"Tukaj se počutim res udobno, to je moj drugi dom. Ni razloga, da bi zapustil klub po dveh sezonah. Tudi moja družina obožuje mesto, poleg tega do domovine niti nimam tako daleč. To je luksuz, ki ga velikokrat v karieri nisem imel," je ob podpisu nove pogodbe dejal Vinčić.

Petintridesetletni podajalec bo tako v Friedrichshafnu ostal najmanj do konca sezone 2022/23, v letošnji pa ga čaka še finalna serija za osvojitev domačega prvenstva proti branilcem naslova Berlin Recycling Volleys. Prva tekma v seriji na tri zmage bo v soboto.

Vinčić je sicer stalni član slovenske reprezentance in trikratni dobitnik srebra na evropskih prvenstvih. Znašel se je tudi na prvem razširjenem seznamu novega slovenskega selektorja, Avstralca Marka Lebedewa. Slednji trenira prav moštvo Friedrichshafna.

