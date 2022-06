Vesela novica za Slovence

Slovenski odbojkarji bodo danes nadaljevali tekmovanje v okviru drugega turnirja elitne lige narodov na Filipinih. Po porazu proti Nizozemski in pomembni zmagi nad Argentino se bodo izbranci Marka Lebedewa ob 13.00 pomerili z Italijo, s katero so se nazadnje srečali v finalu lanskega evropskega prvenstva. Dobra novica pred obračunom je ta, da se v zasedbo vračata Tonček Štern in Jani Kovačič, ki sta prestala izolacijo po okužbi s koronavirusom in sta že trenirala, negativni na testu za koronavirus so tudi vsi drugi člani reprezentance.