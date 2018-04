Verona osvežila ekipo: Slovencema pokazali vrata?

Slovenska odbojkarja Tonček Štern in Alen Pajenk zapuščata Verono, poročajo italijanski mediji. Oba sta bila v tej sezoni člana prve postave, a vodstvo ekipe si želi sprememb.

Mladega Šterna naj bi zamenjal francoski reprezentančni korektor Stephen Boyer, Pajenka pa dozdajšnji soigralec Tineta Urnauta, izkušeni ameriški bloker Max Holt.

Pajenk se je v pretekli sezoni vrnil iz Turčije in za Verono v tej sezoni dosegel skoraj 10 točk na tekmo. Veliko zaupanja je bil od Grbića deležen tudi Štern, ki se je po uvajalni sezoni v tej lahko dokazal. Dosegal je skoraj 16 točk na tekmo, vseeno pa očitno ni prepričal vodilnih mož Verone, ki si želijo sprememb.

Ekipa iz mesta ljubezni se v tem trenutku še vedno bori za peto mesto v serii A. V italijanskem pokalu so prišli do četrtfinala, v pokalu CEV pa so izpadli v polfinalu.