V Kanalu kmalu prvi odbojkarski vrhunec te sezone

Odbojkarska zveza Slovenije je OK Gorica in OK Salonit Anhovo - Kanal zaupala organizacijo zaključnega turnirja pokala Slovenije za moške in ženske v sezoni 2018/19. Zaključni turnir bo potekal med 21. in 23. decembrom v športni dvorani Kanal. Na omenjenem turnirju bodo nastopile po štiri ekipe v moški in ženski konkurenci.