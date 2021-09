Tretji evropski naslov za Italijo

Italijanska ženska odbojkarska reprezentanca je osvojila evropsko prvenstvo, ki je potekalo v štirih državah. V finalu je v Beogradu s 3:1 v nizih premagala domačo reprezentanco Srbije in tretjič slavila naslov na prvenstvih stare celine. Srbkinje ostajajo pri treh naslovih na EP. Tretje mesto so osvojile Turkinje, ki so s 3:0 ugnale Nizozemsko.

Današnji finalni obračun so bolje začele domačinke, ki so bile bolj zbrane v zaključku prvega niza in ga dobile s 26:24. Tudi v drugem so vodile še z 22:20, nato pa je sledil nekajminutni mrk domačink, Italijanke pa za izenačenje v nizih niso več oddale točke.

Tudi tretji niz so bolje začele Srbkinje, ki so povedle z 8:3. Toda Italijanke so znova našle recept za igro varovank Zorana Terzića in na koncu zanesljivo osvojile tretji niz s 25:19.

Upe domačink je nato pokopal slab začetek četrtega niza, ko so Italijanke hitro povedle za osem točk (12:4) in dvoboj mirno pripeljale do konca, potem ko so četrti niz dobile kar s 25:11.

Italijanke so bile pred letošnjim EP najboljše še v letih 2007 in 2009, Srbkinje pa so bile prvakinje pred desetimi leti ter na zadnjih dveh prvenstvih (2017, 2019).

Letošnje prvenstvo je v skupinskem delu poleg Srbije potekalo še v Bolgariji, Romuniji in na Hrvaškem. Izločilni boji pa v Srbiji in Bolgariji. Boj za kolajne se je v celoti odvil v Beogradu.