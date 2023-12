Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) je za najboljša slovenska igralca iztekajočega se leta razglasila Roka Možiča in Mašo Pucelj. Oba sta se izkazala tako v reprezentanci kot v svojih klubih Veroni in Calcitu Volleyju. Oba sta naziv najboljšega odbojkarja dobila prvič, so sporočili iz zveze.

Zveza je glasovanje - letos je prejela 2009 glasov ljubiteljev odbojke, trenerji in igralci pa so glasovali ločeno, izvedla osmič.

Pri moških sta bila pred tem trikrat zmagovalca Tine Urnaut in Klemen Čebulj, enkrat pa Gregor Ropret. Pri ženskah so bile dvakrat najboljše Iza Mlakar, Eva Mori in Saša Planinšec, enkrat pa Tina Grudina.

Radovan Gačič Foto: Vid Ponikvar

Za najboljša trenerja so izbrali Radovana Gačiča (ACH Volley) pri moških in Bruna Najdiča (Calcit Volley) pri ženskah. Najboljša odbojkarja na mivki sta Nejc Zemljak in Maja Marolt, najboljša paraodbojkarja pa Marko Pokleka in Suzana Ocepek.