Spektakel na Ljubljanici, kot ga na svetu še ni bilo

Čez mesec dni bo Slovenija oziroma vsaj Ljubljana zelo odbojkarska. Slovenska prestolnica bo gostila del evropskega prvenstva za moške, pri Odbojkarski zvezi Slovenije pa so si za vabilo na EP zamislili tudi prav posebno akcijo - odbojko na Ljubljanici.

V okviru promocije prihajajočega EuroVolleyja 2019, ki bo od 12. do 26. septembra potekal tudi v Ljubljani, bo Odbojkarska zveza Slovenije pripravila prvo mednarodno tekmo v odbojki na vodni gladini.

V četrtek, 22. avgusta, bo v stari Ljubljani, natančneje pod Ribjo brvjo pri lokalu Makalonca v neposredni bližini Tromostovja, na sporedu dogodek, kakršnega doslej na svetu še ni bilo, so pri OZS zapisali v vabilu na vodni spektakel.

Najboljši slovenski odbojkarji odštevajo dneve do začetka EP na domačih tleh. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na plavajočem igrišču sredi Ljubljanice bodo igrali povabljeni odbojkarji, igralna površina bo obrobljena s svetlečimi črtami, ki bodo označevale igralno polje. Pri OZS pravijo, da bo večerno vzdušje gledalcem dalo občutek, da odbojkarje spremljajo med premikanjem tik nad vodno gladino.

Na tekmo so povabili nekatere nekdanje vrhunske odbojkarje, zdaj ambasadorje EuroVolleyja 2019 v vseh štirih državah prirediteljicah. Na tekmi ambasadorjev se bodo tako na vodni gladini pomerili nekdanji zvezdniki svetovne odbojke Bas Van de Goor (Nizozemska), Guillaume Samica (Francija), Frank Depestele (Belgija) in slovenski ambasador prvenstva Tomi Šmuc.

Predsednik OZS Metod Ropret in ambasador EP 2019 Tomi Šmuc Foto: Vid Ponikvar

Tekmi evropskih zvezdnikov bo sledila tekma uradnih partnerjev EuroVolleyja in dogodka na Ljubljanici, pomerili se bosta ekipi Petrola in Sberbanke, v njihovem imenu pa bodo svoje odbojkarsko znanje prikazali nekateri najboljši slovenski biatlonci in smučarski skakalci.

Za konec spektakularnega večernega dogodka pa se bodo na Ljubljanici pomerile še nekatere najboljše slovenske ekipe v odbojki na mivki.