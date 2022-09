Slovenija - Nemčija 2.0, a z drugačnim, finalnim, vložkom

Na svetovnem moškem odbojkarskem prvenstvu se začenjajo izločilni boji. Slovenska reprezentanca bo v Stožicah ob 17.30 v osmini finala igrala z Nemci. Reprezentanci sta se srečali že v skupinskem delu, ko so preprečljivo zmagali Slovenci, ki pričakujejo drugačno Nemčijo. Tudi tokrat si želijo na krilih navijačev nasprotniku že od prve točke pokazati, da mu ne bo lahko, po obračunu pa z zmago proslaviti kapetanov rojstni dan. Druga sobotna tekma osmine finala se bo v ljubljanski dvorani začela 21.15, ko se bodo pomerili evropski prvaki Italijani in Kubanci.

Ljubljanske Stožice in dvorana v Glivicah sta pripravljeni na začetek izločilnih bojev 20. svetovnega prvenstva v odbojki za moške. Prva obračuna osmine finala bosta danes v Ljubljani.

Kot prvi bodo bitko za četrtfinalno vstopnico ob 17.30 začeli Slovenci in Nemci. Gre za stari znanki iz skupine, nasproti sta si stali že v torek, ko so slovenski odbojkarji po uri in 20 minutah blede nasprotnike odpravili s 3:0 (16, 22, 17).

V prvem finalu, kot vsako prihajajočo tekmo v izločilnih bojih označujejo Slovenci, ne pričakujejo podobno lahkega dvoboja. Nemčija je težko še enkrat tako neprepričljiva, predvsem v elementu borbenosti in nepopustljivosti. Sploh pa ne na tekmi z ogromnim vložkom. Zmagovalec bo korak bližje poti v Katovice (gostile bodo polfinala in tekmi za odličja), za poraženca pa bo prvenstva konec. Slovenci verjamejo, da bodo sami naredili korak v pravo smer in da bodo 34. rojstni dan kapetana Tineta Urnauta proslavili z zmago.

"Nemci se ne bodo prikazali v takšni luči, kot so se na prvi tekmi, tako da nam bo težje. V igro moramo vstopiti z vedenjem, da ne bo enako, kot je bilo v skupini. Mi jih moramo že od prve točke spraviti pod pritisk, da jim bo težko. Zagotovo se bodo oni malo drugače pripravili na nas, kot so se na prvo tekmo, tako da bomo morali tudi mi verjetno spremeniti taktiko. Vemo, da bo polna dvorana, da bodo navijači z nami, tako da bomo imeli tudi v trenutku, ko nam ne bo šlo najbolje, nekoga za seboj. Verjamem, da bomo ponovili vsaj tako raven igre, kot smo jo v skupini, in zmagali. Pomembno je, da se bomo dobro taktično pripravili nanje, se dobro spočili in nabrali novo energijo," pred osmino finala pravi libero Jani Kovačič.

Navijači bodo znova dodatni igralec slovenskih odbojkarjev. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Zmagovalec bo tekmeca dobil v ponedeljek

Slovenci verjamejo, da tridnevni tekmovalni premor ni zmotil osredotočenosti, temveč je še kako koristil regeneraciji reprezentance, katere jedro, ki je na parketu skoraj ves čas, ni več mlado.

Zmagovalec dvoboja se bo v sredinem četrtfinalu (ob 21. uri) v Stožicah pomeril z zmagovalcem dvoboja med Nizozemsko in Ukrajino. Kdo bo tekmec, bo jasno v ponedeljek.

Italijani se bodo za četrtfinale pomerili s Kubanci. Foto: Volleyballworld

Evropski prvaki proti Kubancem

Po slovensko-nemškem obračunu bo sledila druga tekma osmine finala. V Stožicah se bosta za četrtfinale pomerili Italija in Kuba.

Evropski prvaki Italijani so skupinski del končali brez praske, vse tekmece so odpravili s 3:0 in zasedli prvo mesto predtekmovanja. Zaradi pravila, po katerem sta gostiteljici Poljska in Slovenija napredovali kot prvi in drugi nosilec, so zahodni sosedi napredovali s tretjega položaja, ki jim je v osmini finala namenil Kubance. Ti so na uvodni tekmi prvenstva sicer namučili večkratne svetovne prvake Brazilce, a vloga favorita je jasna.

Zmagovalec večerne osmine finala se bo v četrtfinalu pomeril z zmagovalcem ponedeljkovega dvoboja med olimpijskimi prvaki Francozi in Japonci.