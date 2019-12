Slovenski odbojkarji bodo srebro branili v eni od teh držav

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Eurovolley 2021 bodo gostile Češka, Estonija, Finska in Poljska.

Evropska odbojkarska zveza je sporočila, da bodo evropsko prvenstva za moškega leta 2021 skupaj gostile Češka, Estonija, Finska in Poljska. Slovenskim odbojkarjem, ki so na letošnjem EP osvojil drugo mesto, ne bo treba igrati kvalifikacij in so že uvrščeni na naslednje prvenstvo stare celine. Organizatorice ženskega EP za zdaj še niso znane.

Poljaki so EP gostili leta 2013 in 2017. Češka in Finska sta prvenstvo v preteklosti že gostili, prvič pa ga bo Estonija.

Vse štiri države bodo gostile skupinski del prvenstva ter obračune osmine finala in četrtfinala, obe polfinalni srečanji ter veliki finale pa bodo na Poljskem.

Znanih že 12 udeleženk prvenstva

Na prvenstvo so že uvrščene vse štiri države gostiteljice, ob njih pa še osem najboljših reprezentanc z letošnjega prvenstva, torej Srbija, Slovenija, Francija, Rusija, Italija, Ukrajina, Nemčija in Belgija. V kvalifikacijah, ki bodo na sporedu prihodnje leto poleti, bo na voljo še 12 mest, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.

