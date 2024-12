Od 22. avgusta do 7. septembra 2025 bo na Tajskem potekalo svetovno prvenstvo v odbojki za ženske. Med svetovno elito bodo prvič nastopile tudi slovenske odbojkarice, ki bodo igrale v skupini D, skupaj z ZDA, Češko in Argentino, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije. Žreb skupin je bil danes v tajski prestolnici Bangkok.

Tajska bo prvič gostiteljica odbojkarskega svetovnega prvenstva, na katerem bo prvič nastopilo kar 32 reprezentanc, zgodovinski prvi nastop na svetovnih prvenstvih pa bodo zabeležile tudi slovenske odbojkarice.

Svetovno prvenstvo bodo gostila štiri mesta: Bangkok, Nakhon Ratchasima, Chiang Mai in Phuket. Na Tajsko, kjer je odbojka izjemno priljubljena, se bo podalo 16 reprezentanc iz Evrope, tri iz Afrike, štiri iz Azije, tri iz Južne Amerike ter šest iz Severne in Srednje Amerike.

Saša Planinšec Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Reprezentance bodo obračune začele v osmih skupinah, ki jih je oblikoval žreb. Slovenkam je namenil tekme v skupini D, skupaj z ZDA, Argentino in Češko.

"Igrale bomo v zelo zanimivi skupini, v kateri bo na tekmah lahko odločala tudi dnevna forma. Mislim, da so nesporne favoritinje Američanke, medtem ko smo, če prikažemo dobro igro, lahko enakovredne Argentini in Češki. Vseeno pa moramo vedeti, da so to reprezentance, ki že imajo izkušnje z velikih tekmovanj, za razliko od nas, ki smo debitantke," je po žrebu dejala kapetanka slovenske reprezentance Saša Planinšec.

Slovenske odbojkarice bodo v skupinskem delu igrale v Korat Chatchai Areni v Nakhon Ratchasimi. Izločilni boji, vključno s finalom, bodo v dvorani Huamark v Bangkoku.

Na Tajskem bodo naslov svetovnih prvakinj branile Srbkinje.

* Skupinski del svetovnega prvenstva:

Skupina A: Tajska, Nizozemska, Švedska, Egipt

Skupina B: Italija, Belgija, Kuba, Slovaška

Skupina C: Brazilija, Portoriko, Francija, Grčija

Skupina D: ZDA, Češka, Argentina, Slovenija

Skupina E: Turčija, Kanada, Bolgarija, Španija

Skupina F: Kitajska, Dominikanska republika, Kolumbija, Mehika

Skupina G: Poljska, Nemčija, Kenija, Vietnam

Skupina H: Japonska, Srbija, Ukrajina, Kamerun