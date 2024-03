Slovenki še na drugem turnirju v Braziliji

Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin bosta v brazilski Saquaremi drugič v tej sezoni nastopili na turnirju svetovne serije Beach Pro Tour, skozi katero si skušata zagotoviti tudi nastop na olimpijskih igrah v Parizu, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.

Slovenki sta se prvič predstavili pretekli teden v Recifeju, kjer sta se najprej uspešno prebili skozi kvalifikacije, v nadaljevanju pa odpravili celo prvi nosilki turnirja, Brazilki Taino in Victorio. Slovenki sta zatem proti kanadski navezi Bansley/Bukovec izgubili dvoboj za preboj v četrtfinale, med osem najboljših dvojic, turnir sta končali na devetem mestu.

Pred Slovenkama je zdaj nov izziv, nastope v Braziliji bosta začeli v četrtek, ko bodo na sporedu kvalifikacije.

"Dokazali, da se z dobro igro lahko kosava prav z vsako ekipo"

Lovšin je pred prvimi tekmami optimistična: "Po zelo dobrem začetku na turnirju v Recifeju nama je na zadnjih dveh tekmah v končnici zmanjkalo malo sreče in tudi zbranosti. Novo priložnost imava že ta teden v Saquaremi. Kot že v Recifeju naju tudi tukaj čakajo zelo težke kvalifikacije, v katerih bodo znova igrale odlične ekipe, tako da so najine misli usmerjene izključno na prvi del tekmovanja in cilj, da se zopet uvrstiva na glavni del turnirja. Mislim, da sva na prvem turnirju dokazali, da se z dobro igro lahko kosava prav z vsako ekipo, kar je še dodatna motivacija za prihajajoče tekme."