Slovenci v srebrni ligi narodov do brona

Slovenci so v prvem delu tekmovanja osvojili tretje mesto. Po uvodnem petkovem porazu proti Latviji (1:3) so morali v soboto priznati premoč še Poljski (0:3), medtem ko so ugnali Italijane (3:1), Britance (3:2) in Madžare (3:2).

Naključje je hotelo, da je bilo že po sobotnih dvobojih znano, da se bo slovenska vrsta za zaključek ob koncu tedna dvakrat pomerila z Madžarsko. V jutranjih urah ji je ta nasproti stala na zadnji tekmi rednega dela tekmovanja. Rezultat obračuna tedaj ni mogel spremeniti ničesar, saj sta na predhodnih štirih tekmah že obe ekipi s polovičnim izkupičkom izgubili možnosti za uvrstitev na najvišji mesti, ki vodita v finale, obenem pa si zagotovili tretje ali četrto mesto, ki sta ju popeljali na tekmo za tretje mesto, so zapisali pri OZS.

Tako kot jutranja tekma se je tudi obračun za bron končal z najtesnejšim rezultatom, obe zmagi pa so odnesli Slovenci. Boj za medaljo so začeli z izgubljenim nizom (21:25). Sredi tega so sicer vodili s 13:10, a so jih tekmeci ujeli na 14. točki, trenutek za tem pa z nizom sedmih zaporednih točk ušli na neulovljivih 22:15.

Naslednja dva niza sta pripadla Sloveniji, a že v drugem so Madžari znova pokazali zobe. Zaostanek s 7:12 jih ni zadržal, saj so z nekaj uspešnimi obrambami preobrnili rezultat v vodstvo z 19:16. Reprezentanca izpod Alp jih je ujela na 21:21. Rezultat je bil nato poravnan še na 23:23 in 24:24, nato pa so Slovenci tekmece prisilili v dve zaporedni napaki.

Še najlažjo pot do osvojenega niza so Slovenci imeli v tretjem delu. Ta je bil izenačen vse do rezultata 14:14, nato pa so zadnji prestavili v višjo prestavo. S šestimi zaporednimi točkami so se oddaljili od Madžarom in niz uspešno zaključili.

Lepo možnost za zaključek tekme je slovenska izbrana vrsta imela že v četrtem nizu. Zaostanek s 16:20 je preobrnila v vodstvo s 23:21, a nato ji je nekoliko popustila zbranost. Madžari so izenačili na 23:23, nato pa tudi zmagali s 26:24.

V uvodu odločilnega petega niza so Slovenci znova prevzeli vajeti igre v svoje roke. Po vodstvu z 8:2 se je zdelo, da je odpor tekmecev zlomljen, a so ti v nadaljevanju počasi topili zaostanek, naposled pa se prebili do vodstva s 13:12. A iz nove težke situacije se je slovenska ekipa imenitno rešila. Najprej so tekmeci dvakrat žogo poslali z igrišča, po dobri obrambi pa je z močnim udarcem tekmo zaključil Marko Pokleka.

Selektor: Zasluženo vzeli bron

"Čestitke fantom, ki so na koncu na težki tekmi osvojili bron. Že v četrtem nizu smo sicer imeli možnost, da zaključimo tekmo, a so se Madžari izkazali za trdožive tekmece. V petem nizu se do zadnje točke ni vedelo imena zmagovalcev. Strani smo menjali v vodstvu z 8:2, vodili tudi z 12:8, a so tekmeci prednost izničili in povedli s 13:12. Znašli smo se v izgubljenem položaju, a nam je uspelo strniti svoje vrste. Zadnje tri točke so fantje odigrali res fantastično in zasluženo vzeli bron," je za OZS dejal selektor Simon Božič.

V finalu je Latvija s 3:2 ugnala Poljsko in se tako uvrstila v zlato ligo narodov.