Slovenci v Madridu, Slovenke v Apeldoornu

Prve kvalifikacije bodo na sporedu med 10. majem in 11. junijem. V boj za olimpijsko vozovnico se pri moških podaja 35, pri ženskah pa 31 reprezentanc.

Žreb skupin je slovenskim odbojkarjem na mivki na prvem turnirju namenil skupino E, ki jo bo od 15. do 16. maja gostil Madrid. Slovence, ki bodo nastopili kot četrti nosilci, pa v španski prestolnici čakajo obračuni z Avstrijo, Španijo, Litvo in Hrvaško.

Ženska vrsta bo preboj v finale skušala zagotoviti 17. in 18. maja v okviru skupine C v Apeldoornu, v kateri se bodo kot drugo postavljena reprezentanca merile z gostiteljico Nizozemsko, Estonijo, Ciprom in Severno Irsko.

Zmagovalci skupin se bodo uvrstili v finale pokala narodov, osmo mesto pa bo rezervirano za reprezentanco države organizatorice zaključnega turnirja.

Najboljše tri reprezentance z letošnjega finala si bodo že zagotovile nastop v finalu pokala narodov 2024, od koder bosta najboljši reprezentanci v ženski in moški konkurenci potovali na olimpijske igre v Parizu.

