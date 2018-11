Slovencema se ni uspelo prebiti v glavni del, v petek bo šlo zares

Slovenska odbojkarja na mivki Uroš Erpič in Matija Primec sta, žal, končala nastope na turnirju svetovne serije v odbojki na mivki v Ljubljani. Naša predstavnika sta morala v prvem krogu kvalifikacij priznati premoč Norvežanoma Jørnu Olavu Gamlemoenu in Christianu Hellandu, ki sta bila boljša z 2:0 v nizih. Zares se bo začelo v petek, ko bomo imeli Slovenci v ognju kar osem želez, saj bodo na glavnem delu turnirja nastopile štiri moške in štiri ženske ekipe.

Erpič in Primec sta edina slovenska odbojkarja na mivki, ki sta nastopila v kvalifikacijah turnirja FIVB Beach Volleyball World Tour 1 Star Satellite, sicer že drugega turnirja svetovne serije, ki ga v letošnjem letu gosti Slovenija. Naša predstavnika proti Jornu Olavu Gamlemoenu in Christianu Hellandu nista imela veliko možnosti, saj sta bila Skandinavca skozi celoten obračun boljša tekmeca. V prvem nizu sta se Erpič in Primec sicer še dobro upirala in izgubila z 18:21, v drugem pa sta Norvežana še dvignila raven svoje igre in slavila z 10:21.

"Malo sem razočaran. Mislim, da bi lahko prikazala boljšo igro. Nisva pokazala tistega, kar sva sposobna na treningih. Prisotno je bilo nekaj živčnosti, saj sva v svetovni seriji nastopila prvič. Mislim, da lahko pokaževa več,« nezadovoljstva po porazu ni skrival Matija Primec in dodal: "Pogoji za igro so odlični. Za nas igralce je lepo poskrbljeno in vesel sem, da je v Sloveniji zdaj mogoče organizirati tudi tovrstne turnirje. Prvič sem tudi nastopil pred takšnim občinstvom in tudi to je pri meni botrovalo nervozi. Upam, da bova prihodnjič pokazala več."

Večkratni državni prvak v odbojki na mivki Danijel Pokeršnik se bo v boj za visoko uvrstitev podal z Gašperjem Plahutnikom. Foto: FIVB

Na turnirju od slovenskih ekip najvišje merita Danijel Pokeršnik in Gašper Plahutnik, sicer osma nosilca turnirja. "Zadnji teden priprav je potekal v skladu z načrti. Trenirala sva veliko, dvakrat dnevno in se odločila za le en dan počitka. Dopoldanski treningi so bili namenjeni tehničnim elementom, popoldne sva se večinoma uigravala. Pripravljala sva se skupaj z Avstralcema Paulom Burnettom in Maximilanom Guehrerjem, ki gojita precej drugačno igro, kot je najina, tako da sva imela priložnost, da dodatno izboljšava nekatere elemente v igri. Hkrati sva videla, kam približno v tem trenutku spadava, in za zdaj so občutki dobri,” je dejal Plahutnik.

Pri fantih prva nosilca Belorusa, pri dekletih Ukrajinki

Prva nosilca turnirja sta Belorusa Aleksander Židkov in Pavel Pjatruška, kot drugopostavljena dvojica bo v Ljubljani igrala poljska naveza Kacper Kujawik in Mateusz Paszkowski, tretja favorita sta Turka Selcuk Sekerci in Safa Urlu. V boj za najvišja mesta se podajajo še Jure Peter Bedrač in Vid Jakopin, Matevž Berk in Iztok Novak ter Aleksander Dulai in Manuel Grünwald.

Tekmovanje bo potekalo na dveh igriščih v Športnem parku Ludus Črnuče. Foto: Športni Park Ludus Črnuče

Pri dekletih sta prvi nosilki, Ukrajinki Inga in Irina Mahno, nastop v zadnjem trenutku odpovedali, tako da sta njuno vlogo prevzeli rojakinji Diana Lunina in Marina Samodaj. Sledita Litvanki Vytene Vitkauskaite in Urte Andriukaityte ter Švedinji Isabelle Pahlsson in Anniken Radstrom. Visoko postavljeni sta tudi Slovenki Nina Lovšin in Ana Skarlovnik, ki bosta igrali kot peti nosilki turnirja. Spremljali bomo še Nino Zdešar in Katarino Bulc, Klaro Kregar in Katarino Fabjan ter Niko Hrovat in Niko Benedik Bevc.

Od Slovenk se največ pričakuje od Nine Lovšin in Ane Skralovnik. Foto: FIVB

Lovšinova in Skarlovnikova prvič skupaj. "Ne gojiva kakšnih posebnih pričakovanj."

“Odbojkarska zveza Slovenije nama je zagotovila možnost, da sva se lahko na ta prvi turnir, ki ga bo gostila prav Slovenija, dobro pripravili. Osebno imam za seboj kar lepo število treningov, ki sem jih večinoma opravila z našimi mlajšimi igralkami, Ana pa je medtem trenirala doma, na Koroškem. Zaradi razdalje se namreč težko usklajujeva, vseeno pa sva v zadnjih dneh opravili kar nekaj treningov, tudi s Hrvaticama Majo Roško in Ivana Ovčino, ki bosta nastopili v kvalifikacijah," je potek priprav opisala Lovšinova.

Primorska odbojkarica na mivki, ki ima z mednarodnih prizorišč že kar nekaj izkušenj, si želi predvsem, da bi s soigralko prikazali čim boljšo igro: "Z Ano, s katero bova v paru skupaj zaigrali prvič, ne gojiva kakšnih posebnih pričakovanj. Najin cilj je, da se na igrišču skušava čim bolj uskladiti, saj bova na tekmovanju skupaj igrali prvič, želiva si prikazati igro na čim višji ravni. Konkurenco dobro poznam. Veliko ekip je že nastopilo v svetovni seriji, še posebej zanimivo pa bo videti, kaj bodo v Ljubljani pokazale Italijanke, ki sem prihajajo kot kvalifikantke, a sama vem, da imajo zares veliko znanja in izkušenj. Menim, da bodo prav one poskrbele za kakšno presenečenje," je še pojasnila.

Preberite še: