Slovenca na elitnem turnirju na Nizozemskem šesta

Turnir King Of The Court v Utrechtu

Slovenska odbojkarja na mivki Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik sta na elitnem turnirju King Of The Court v Utrechtu na Nizozemskem osvojila 6. mesto. Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta turnir svetovne serije na Češkem končali na 13. mestu.

Najuspešnejša slovenska odbojkarja na mivki Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik, ki ju sicer lahko spremljamo na turnirjih svetovne serije, sta se tokrat odločila za nastop na elitnem tekmovanju King Of The Court, ki prav tako poteka pod okriljem Mednarodne odbojkarske zveze. Naša predstavnika sta si z dobrimi predstavami najprej zagotovila preboj v skupinski del tekmovanja, zatem pa sta se uspela uvrstiti še v polfinale.

V prvem krogu polfinalnega srečanja sta v močni konkurenci zelo dobro izvajala začetne udarce in se izkazala z atraktivnimi potezami v obrambnih akcijah. Kljub nekoliko slabšemu točkovnemu izkupičku v drugem krogu (tri točke) sta naša odbojkarja na mivki vseeno napredovala v play off ter se podala v boj za veliki finale. V play offu sta bila s kar 14 točkami najuspešnejša mlada Šveda Ahman in Helvig, Zemljak in Pokeršnik pa sta s šestimi točkami končala kot druga, pred domačinoma Varenhorstom in Van de Veldejem ter Brazilcema Gutom in Arthurjem. Slovenca sta tako v močni konkurenci osvojila končno šesto mesto.

Foto: Pim Waslander

"Z najinim prvim nastopom na tako močnem turnirju sva lahko zelo zadovoljna. Žal nekaterih priložnosti za še kaj več nisva izkoristila, a sem predvsem vesel, da sva dokazala, da lahko tudi midva v taki konkurenci igrava na zelo visoki ravni, tako v obrambi kot v igri za menjavo. Tudi z začetnimi udarci in nekaj asi sva se precej izkazala. Vsekakor lepa popotnica za nadaljnje delo," je nastope v Utrechtu ocenil Zemljak.

Kotnikova in Lovšinova brez izločilnih bojev

Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta nastopili na glavnem delu turnirja svetovne serije 2-Star na Češkem, a se jima po dveh porazih v skupinskem delu ni uspelo uvrstiti v izločilne boje. Naši dekleti sta najprej z 21:16, 16:21 in 12:15 izgubili z Brazilkama Elize Secomandi Maia in Thamelo Coradello Galil, zatem pa sta morali z 9:21 in 19:21 priznati premoč še Francozinjama Aline Chamereau in Clemence Vieira.

Foto: OK Triglav Kranj

V Brnu sta nastopili še eni naši predstavnici, Nika Benedik Bevc in Nika Hrovat, a sta se od nadaljnjega tekmovanja poslovili že v kvalifikacijah, ko sta bili od njiju z 21:17 in 21:11 uspešnejši Nemki Anna-Lena Grüne in Leonie Körtzinger.