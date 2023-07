Slovenke zamenjale okolje, prihodnji teden "selitev" v Grčijo in prve tekme

Slovenske odbojkarice so priprave na evropsko prvenstvo pred tremi tedni začele v Kranjski Gori, kjer so se pod vodstvom Marca Bonitte pripravljale dva tedna. V začetku tedna so spremenile okolje in v drugi del priprav vstopile v Mariboru. Če so se v uvodnem delu pripravljalnega obdobja osredotočale na telesno pripravljenost, vadbo tehničnih elementov in sistemov igre, pa se bodo v tem delu posvetile uigravanju.

"Smo v drugem delu priprav, ki je hkrati tudi najpomembnejši, saj prinaša prve pripravljalne tekme. Spremenili smo lokacijo treningov, tako da smo zdaj v Mariboru, tu, v Hočah, pa imamo na voljo zares lepo dvorano. Zelo smo zadovoljni s pogoji. Ekipa je zelo motivirana, vzdušje je zares dobro in tu bomo nadaljevali dobro delo," je v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Italijan na slovenski klopi Bonitta.

Foto: OZS

"Na treningih pričakujem predvsem vadbo povezave med napadalnimi sistemi, ki nam še najbolj manjka. Sem pa zadovoljna z delom, ki smo ga opravili doslej, saj smo praktično nadaljevali od tam, kjer smo se lani zaustavili. Dobro se poznamo, poznamo svoje šibke točke, vemo pa tudi, v čem smo dobre. Zdaj moramo vse samo še izpiliti in nadgraditi, upam, da nam bo Grčija prinesla nekaj informacij, na podlagi katerih bomo potem v nadaljevanju lahko delali," pa je ob tem dejala Mirta Velikonja Grbac, ki skupaj s Sašo Planinšec sestavlja udarni dvojec na položaju srednjih blokerk.

Slovenke bodo prihodnji teden znova zamenjale okolje, čakajo jih namreč prve pripravljalne tekme. V ponedeljek bodo odpotovale v Grčijo in se s tamkajšnjo reprezentanco prvič pomerile dan kasneje. Pred povratkom, ki bo 15. julija, pa bodo sledili še trije pripravljalni obračuni. Foto: OZS

"Končale smo prvi del priprav in mislim, da smo lahko zadovoljne. Seveda je še kar nekaj stvari, ki jih moramo razvijati, a v novi cikel v Mariboru vstopamo z veliko motivacije. Prvi trening smo opravile v fitnesu, nadaljevale z dvorano in tako bo naprej vse do ponedeljka, ko se bomo odpravile v Grčijo. Tam bomo videle, kako je z našo formo, kje stojimo tako s tehnično kot fizično platjo igre. Veselimo se, željne smo uspehov," pravi Lorena Lorber Fijok, ki bo v prihodnji sezoni igrala prav v Grčiji.

Po vrnitvi iz Grčije bo reprezentanca nekoliko okrnjena, saj se bodo njene najmlajše članice Mija Šiftar, Maša Pucelj, Selena Leban in Nika Milošič predvidoma pridružile mladinski izbrani vrsti, ki jo 24. julija čaka nastop na Olimpijskem festivalu evropske mladine v Mariboru, so še sporočili z OZS.