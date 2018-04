Japonca premočna, Poki in Boženk deveta

Slovenska odbojkarja na mivki Danijel Pokeršnik in Tadej Boženk sta na najšibkejšem turnirju svetovne serije FIVB v Satunu na Tajskem zasedla končno deveto mesto. V osmini finala sta bila od slovenske dvojice z 2:1 (13, -19, 24) boljša Japonca Juja Ageba in Katsuhiro Širatori.

Tadej Boženk in Danijel Pokeršnik sta zasedla končno deveto mesto in prejela simboličnih 200 ameriških dolarjev denarne nagrade. Foto: FIVB

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poki in Boženk ponedeljkovih nastopov na plaži Park Bara v Satunu nista najbolje odprla, saj sta z 0:2 (-13, -19) v nizih izgubila proti avstralski navezi Schubert-Dickson, napredovanje iz skupine A pa sta si zagotovila na drugem dvoboju, ko sta bila boljša (2:0) od Japoncev Koičija Nišimure in Juja Košikave.

V izločilnih bojih jima je, kot že rečeno, nasproti stala nova japonska prepreka. Po gladko izgubljenem prvem nizu s 13:21 sta Slovenca po hudem boju izenačila izid v nizih (21:19), nato pa v še bolj napetem in izenačenem tretjem nizu izgubila s 24:26 in se poslovila od tekmovanja. Zasedla sta končno deveto mesto in prejela 200 ameriških dolarjev denarne nagrade.

''Po 58 minutah igre na 38℃ in hudi borbi sva danes na žalost izgubila proti japonski navezi z rezultatom 2:1 (21:13, 19:21, 26:24). Gremo dalje! Naslednji izziv - kvalifikacije v Xiamnu na Kitajskem,'' sta zapisala na svoji uradni Facebook strani. Turnir v Yiamnu bo veliko močnejši, saj gre za turnir označen s štirimi zvezdicami. Ta v Satumu je le z eno.