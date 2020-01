Mariborčani pripravili presenečenje, v finalu jih čaka ACH

Branilec naslova, ACH Volley, se je pomeril s kranjskim Hiša na kolesih Triglavom in zlahka upravičil vlogo favorita. Ljubljančani so celotno srečanje diktirali tempo in nasprotnika odpravil s 3:0 (13, 17, 17). Trener Matija Pleško jih je dobro psihološko pripravil, tako da so izkoristili veliko kakovostno premoč in se praktično sprehodili do zmage. Od začetka do konca nizov so bili predvsem po zaslugi odličnega izvajanja začetnih udarcev v prednosti, posebej truditi se jim niti ni bilo treba, tako da so lahko ohranili nekaj moči za nedeljski finale. Pri oranžnih zmajih je bil 14 točkami najučinkovitejši Petar Đirlić, 11 jih je prispeval Uroš Pavlović, deset pa Jan Pokeršnik, pri Kranjčanih noben igralec ni presegel meje desetih točk. Z devetimi je bil najboljši Timotej Gal Kos.

Precej bolj izenačen je bil drugi polfinalni dvoboj. Calcit Volley, ki ga je vodil novi, a tudi nekdanji trener Gašper Ribič, je Maribor pričakal v vlogi majhnega favorita, a na koncu priznal premoč Štajercem. Tekma je bila precej izenačena, odločil pa jo je peti niz, v katerem so gostje hitro povedli za štiri točke, prednost pa zadržali do konca.

Mariborčani, sicer prvi zmagovalci v zgodovini pokala, se bodo bo dolgih letih spet borili za eno od lovorik. Doslej imajo tri lovorike, a zadnjo so osvojili v sezoni 1995/96.

Pokal Slovenije, moški, zaključni turnir:

Polfinale: Sobota, 18. januar:

ACH Volley : Hiša na kolesih Triglav 3:0 (13, 17, 17)

Merkur Maribor : Calcit Volley 3:2 (-20, 29, -23, 23, 11) Finale: Nedelja, 18. januar:

20.30 ACH Volley - Merkur Maribor

Vsi dozdajšnji zmagovalci pokala Slovenije: 1991/92 Vileda Maribor

1992/93 Salonit Anhovo

1993/94 Vileda Maribor

1994/95 Maribor

1995/96 Salonit Anhovo

1996/97 Salonit Anhovo

1997/98 Fužinar

1998/99 Fužinar GOK Igem

1999/00 Salonit Anhovo

2000/01 Žurbi Team Kamnik

2001/02 Salonit Anhovo

2002/03 Salonit Anhovo

2003/04 Salonit Anhovo

2004/05 Autocommerce Bled

2005/06 Prevent Gradnje IGM

2006/07 Autocommerce Bled

2007/08 ACH Volley Bled

2008/09 ACH Volley Bled

2009/10 ACH Volley Bled

2010/11 ACH Volley Bled

2011/12 ACH Volley Ljubljana

2012/13 ACH Volley Ljubljana

2013/14 Salonit Anhovo

2014/15 ACH Volley Ljubljana

2015/16 Calcit Volleyball

2016/17 Calcit Volleyball

2017/18 ACH Volley Ljubljana

2018/19 ACH Volley Ljubljana

2019/20 ?

