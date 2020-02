Tina Grudina in Calcit Volley upata na velik preobrat

V torek so se začeli povratni boji osmine finala pokala Challenge v ženski konkurenci. Linzu sta se med osem najboljših pridružila še grški Thiras in istanbulski THY. Po prvih tekmah sta se v nezavidljivem položaju znašli ekipi Stiinte, kjer igra Tina Grudina, in Calcita Volleja. Romunke bodo danes pred domačimi gledalci skušale priti do velikega preobrata, še težje delo pa čaka Kamničanke, ki so že doma z 0:3 v nizih morale priznati madžarski ekipi Bekescsabai, ki jo vodi slovenski strokovnjak Vasja Lipicer Samec.