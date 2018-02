ACH Volley brez možnosti v Rusiji

Pokal CEV, četrtfinale

Odbojkarji ACH Volleyja so na prvi tekmi četrtfinala pokala CEV pri ruskem velikanu, ekipi Belogorje iz Belgoroda, izgubili z z 0:3 (-20, -15, -13). Povratna tekma bo 1. marca. Poleg oranžnih zmajev sta v konkurenci še dva Slovenca, in sicer Alen Pajenk in Tonček Štern, ki danes z Verono gostita Montpellier.