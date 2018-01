ACH slavil še v Romuniji in napredoval

Pokal CEV, 1/8 finala, moški

Odbojkarji ACH Volley, ki so na povratni tekmi osmine finala pokala CEV ubranili prednost s prve tekme (3:0). V gosteh so po petih nizih strli romunsko Arcado Galati in si zagotovili napredovanje, v katerem se bodo pomerili z ruskim Belgorodom. Pri Ljubljančanih je bil z 20 točkami najbolje razpoložen Matej Kök.