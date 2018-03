ACH Volley pokončno zapušča Evropo

Pokal CEV, četrtfinale

Odbojkarji ACH Volleyja so tudi v Tivoliju morali priznati premoč ruskemu velikanu, Belogorju iz Belgoroda (1:3), a so ga namučili in pokazali vsem, da se lahko kosajo tudi z močnejšimi in bogatejšimi od sebe.

Oranžni zmaji so pred povratno tekmo obljubljali boj za vsako točko in obljubo držali. Slovenski prvak je v prvem nizu vodil od začetka do konca in senzacionalno osvojil prvi niz (25:23).

V drugem so favorizirani Rusi strnili vrste in po hitrem postopku izenačili izid v nizih (21:25), za napredovanje v polfinale so tako potrebovali le še en niz. Tega so osvojili že v tretjem, a veliko težje, kot se je pričakovalo.

Rusi so na drugi tehnični odmor odšli s prednostjo dveh točk (16:14), nato pa so pobudo prevzeli domači in bili na pragu drugega niza. Žal prednost 24:22 ni bila dovolj, Rusi so po preobratu in napeti končnici zmagali z 28:26 in se uvrstili med štiri najboljše.

ACH Volley: Flajs, Đirlić 16, Babkov 8, Kovačič 1, Purič 4, Pavlović, Satler, Pleško, Brulec 1, Planinc, Kök 2, Mihajlović, Pokeršnik 16, Videčnik 3.



Belgorod: Območajev, Safonov 3, Grankin 3, Nikolov 8, Tetjukin 3, Bakun 18, Danilov 3, Pokorin, Jeremin, Musorskij 17, Hanipov 4, Jerešenko 12.

Trener ACH-ja zadovoljen

"S prikazano igro sem zadovoljen, fantom nimam prav ničesar za očitati. Vedel sem, da bomo v domači dvorani prikazali pravo igro, ki nam je v gostovanju v Rusiji ni uspelo razviti. Dali so vse od sebe na igrišču. Morda bi bilo drugače, če bi dobili kakšno točko več v tretjem nizu, vendar to so le domneve. Vesel sem, da smo pokazali, da se lahko borimo tudi s takšnimi ekipami, kot je Belgorod," je po tekmi dejal trener slovenskih prvakov Zoran Kedačič.

Ko je bil potnik v polfinale dokončno znan, so se oranžni zmaji predali in zmago prepustili ekipi iz Belgoroda. Rusi se bodo v polfinalu udarili s poljsko Asseco Resovio.

V boju za lovoriko tudi Slovenca

V polfinalu drugorazrednega evropskega tekmovanja bomo imeli dva Slovenca. Alen Pajenk in Tonček Štern sta tudi na gostovanju v Franciji premagala Montpellier in se z Verono uvrstila med štiri najboljše.

Pajenk je pri zmagi Italijanov dosegel 10 točk (3 bloki), Štern pa še pet več (15). V polfinalu se bo Verona udarila s turškim predstavnikom, Ziraat Bankasijem iz Ankare.