Slovencem na poti do tretje zmage stoji severnjaška ovira

Slovenska odbojkarska reprezentanca je olimpijske kvalifikacije v Tokiu odprla na najboljši mogoč način, z zmagama brez oddanega niza nad Tunizijo in Turčijo. Varovanci Gheorgheja Cretuja so tako ob Američanih še edina stoodstotna ekipa skupine B.

Uspešno serijo bodo poskušali nadaljevati danes, ko bodo znova na delu že dopoldne po lokalnem času (ob 3. uri po srednjeevropskem času). Slovenci bodo vlogo favorita za tretjo, še kako pomembno kvalifikacijsko zmago poskušali potrditi proti Fincem. Ti so na uvodnem srečanju namučili neprepričljive gostitelje Japonce, izgubili so po petih nizih, na drugi tekmi pa priznali premoč ZDA, tako da so še brez zmage.

Slovenci in Finci so se zadnjič srečali pred dobrim mesecem dni v skupinskem delu evropskega prvenstva, ko so s 3:0 zmagali slovenski odbojkarji. Tak rezultat bi bil najbolj zaželen tudi danes.

Po dvoboju s Severnjaki bodo znova na delu v sredo ob 3. uri, ko jim bodo nasproti stali Egipčani, ki so na kolena spravili Japonce.

Ob Japonski boji še v Braziliji in na Kitajskem

Ob turnirju v Tokiu potekata še turnirja v Braziliji in na Kitajskem. V skupini A v Riu de Janeiru ob gostiteljici Braziliji igrajo še Italija, Iran, Kuba, Ukrajina, Nemčija, Češka, Katar, v skupini C v Šjanu pa ob Kitajski še Poljska, Argentina, Nizozemska, Kanada, Mehika, Belgija in Bolgarija.

Olimpijske igre si bosta zagotovili prvi dve reprezentanci z vsakega turnirja. Tisti, ki si nastopa na tekmovanju petih krogov ne bodo zagotovili oktobra, še ne bodo izgubili možnosti za nastop v Parizu. Zadnje vstopnice bodo namreč razdelili junija prihodnje leto, in sicer na podlagi razvrstitve na svetovni jakostni lestvici po koncu rednega dela Lige narodov.