Vodilni ekipi do zanesljivih zmag, Novogoričanke skočile na tretje mesto

S tremi zaostalimi tekmami 15. kroga se je končal redni del 1. DOL za ženske. Potem ko je bilo že nekaj časa jasno, da bo končnico iz najboljšega položaja začel Calcit Volley, z drugega pa Nova KBM Branik, so si danes tretje mesto priborile odbojkarice GEN-I Volleyja, ki so v neposrednem obračunu v Šempetru s 3:0 premagale domači Sip.

Da bodo Novogoričanke v Savinjski dolini gostiteljicam trd oreh, je pokazal že sam začetek. Gostje so namreč tekmo odprle z vodstvom 12:0, za to je v največji meri zaslužna Srbkinja Anastasija Sekulić, ki je domači sprejem razbijala s servisi, že v tem delu je dosegla tri ase.

S tem je tudi zamajala samozavest sprejema šempetrske ekipe, ki je prva dva niza izgubila gladko, precej večji odpor pa je nudila v tretjem. Predati se ni hotela niti pri zaostanku 21:24, priborila si je "podaljšek", a tudi v njem na koncu potegnila kratko, kar je pomenilo, da je redni del končala na petem mestu, pred njo je ostal tudi Ankaran.

Novi zanesljivi zmagi sta zabeležili ekipi Calcita in Nove KBM Branika. Zadnjeuvrščena ekipa Luke Kopra je bila v Kamniku branilkam naslova enakovredna le v drugem nizu, ATK Grosuplje pa Mariborčankam niti v enem.

Kamničanke so tako redni del končale s samo enim porazom, Sip Šempeter jih je v Kamniku premagal s 3:2. Mariborčanke so za njimi zaostale 11 točk, Novogoričanke pa že kar 28. Od tretjega do sedmega mesta so bile ekipe bolj izenačene, zadnjeuvrščene Koprčanke pa so zbrale le osem točk.

Končnica se bo z osmino finala začela naslednjo sredo, v osmini finala se bo Krim meril z drugouvrščeno ekipo 1. B lige, to so Braslovče, Luka Koper pa z njenimi prvakinjami, igralkami Formisa.

1. DOL za ženske, 15. krog Sreda, 2. marec

Calcit Volley : Luka Koper 3:0 (17, 27, 16) Nova KBM Branik : ATK Grosuplje 3:0 (14, 13, 14) Sip Šempeter : GEN-I Volley 0:3 (-15, -15, -28)