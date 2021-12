Mariborčani v pričakovanju italijanskih prvakov

Odbojkarji OK Merkur Maribor bodo v sredo po več desetletjih gostili ligo prvakov. V dvorani Tabor bo ob 19. uri gostoval predlanski evropski prvak in zadnji italijanski prvak Cucine Lube Civitanova. Dogajanje v skupini C bosta že danes odprla Lokomotiva Novosibirsk in branilec naslova Azoty Kedzierzyn Kozle, ki je v uvodnem krogu s 3:0 v nizih upravičil vlogo favorita proti Štajercem.