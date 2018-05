Odbojkarice VakifBanka ostajajo na evropskem vrhu

Odbojkarice VakifBanka iz Istanbula so na zaključnem turnirju lige prvakov v Bukarešti ubranile naslov evropskih prvakinj. V finalu so s 3:0 (17, 11, 17) premagale romunski Volei Alba Blaj, ga pri tem povsem nadigrale in se veselile svojega četrtega naslova evropskega prvaka.

Foto: Reuters

Turkinje, ekipa zelo uspešnega trenerja Giovannija Guidettija, so bile boljše v vseh elementih, najučinkovitejša igralka pa je bila Zhu Ting, dosegla je 15 točk. Alba Blaj je sicer sploh prva romunska ekipa, ki se je uvrstila v finale lige prvakov.

V polfinalu je s 3:1 premagala drugo istanbulsko ekipo Galatasaray, finale pred finalom pa je bil drugi polfinalni obračun med VakifBankom in italijanskim Imoco Volley Coneglianom. V njem so Turkinje vodile z 2:0, Italijanke pa so na krilih razpoložene Hrvatice Samanthe Fabris, z 28 točkami najučinkovitejše igralke tekme, prišle do izenačenja, nato pa skrajšani peti niz izgubile s 14:16.

Na koncu so se morale zadovoljiti s tretjim mestom, Galatasaray so v malem finalu premagale s 3:0.