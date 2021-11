Odbojkar 15 let "hodil" z manekenko, zapravljal zanjo, ampak ...

V Italiji odmeva neverjetna zgodba njihovega nekdanjega profesionalnega odbojkarja Roberta Cazzanige, ki je 15 let pošiljal denar svojemu dekletu manekenki Alessandri Ambrosio. A to pravzaprav ni bila ona. Nikoli se namreč nista spoznala v živo. Šlo je za 10-let starejšo prevarantko s Sardinije.

"Nikoli se nisva srečala. Vedno je imela tisoč in en izgovor, od bolezni do dela. A sem se sam vseeno zaljubil v njen glas. Iz klica v klic sem bil bolj zaljubljen. V navezi sva bila samo preko mobilnega telefona. Slišala sva se skoraj vsak dan," je o svoji nenavadni ljubezenski zgodbi za italijanski časopis Corriere della Sera razlagal Roberto Cazzaniga.

Pred 15 leti mu je prijatelj dal telefonsko številko ženske, ki ga je želela spoznati. Predstavila se je kot Maya in trdila, da je to le njen psevdonim. Zares pa naj bi ji bilo ime Alessandra Ambrosio. Točno ta Alessandra Ambrosio, slavna brazilska manekenka.

Roberto Cazzaniga A to ni bila danes 40-letna manekenka, temveč 50-letna prevarantka s Sardinije, s pravim imenom Valeria Satta. Danes 42-letni nekdanji odbojkar se je vanjo tako zelo zaljubil, da ji je v tem obdobju poslal okoli 700 tisoč evrov. Ta denar si je sposojal tudi od prijateljev in sorodnikov. Kupil ji je še avtomobil Alfa Romeo.

Njegovi soigralci so ga opisali za zelo naivnega in introvertiranega. In pravzaprav so oni posumili, da gre za prevaro. Po prijavi na policijo, je ta izvedla preiskavo in odkrila resnico. Sam je zgodbo javnosti najprej razkril v televizijski pogovorni oddaji: "Zaradi tega sem v globokih dolgovih. Počutim se, kot bi se zbujal iz kome."

"Roberto je žrtev. Moramo ga razumeti. Ne smemo ga pomilovati ali zasmehovati," je dejal Paolo Cozzi, njegov nekdanji soigralec, z italijansko reprezentanco tudi dobitnik olimpijske kolajne. "Takšna zgodba se lahko zgodi tudi drugim, saj imamo vsi svoje slabosti in se lahko ujamemo v življenjske pasti."