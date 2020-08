Zvezdnica na Instagramu skorajda ni več oblečena #video

Postavna 39-letna manekenka brazilskega rodu, ki je zaslovela kot del ekipe lepotic priznane modne znamke Victoria's Secret, svoje izklesano telo rada pokaže svetu. Zato so njene objave na Instagramu, kjer ji sledi več kot deset milijonov ljudi, že od nekdaj precej razgaljenje, sploh zadnje tedne pa očitno pravih oblačil skorajda ne obleče več.

Dneve zaradi koronavirusa namreč, vsaj po objavah sodeč, še vedno večinoma preživlja doma v družbi svojih otrok ter ožjih prijateljev. Na svojem profilu pa Alessandra Ambrosio nenehno deli fotografije in videe, kjer se fotografskemu objektivu nastavlja večinoma v kopalkah. Nekaj teh fotografij si lahko ogledate v videu na vrhu članka.

Za to, da je pri 39. letih in po dveh nosečnostih še vedno videti odlično, se skriva sicer redna telesna aktivnost in uravnotežena prehrana, kar je zvezdnica že pred časom razkrila v intervjuju za Harpers Bazar. Treningi so na sporedu večkrat tedensko, všeč pa ji je predvsem vadba osebne trenerke slavnih Tracy Anderson.

Ko se je v preteklosti pripravljala na slovito modno revijo Victorie's Secret, pa je bilo vse skupaj še bolj intenzivno. V tednih pred sprehodom po modni brvi je telovadila prav vsak dan brez premora po uro ali uro in pol. Njeni treningi so sicer narejeni tako, da zajamejo vse mišične skupine, sama pa rada posebno pozornost že od nekdaj namenja čvrsti zadnjici.

Glede prehrane pa je brazilska lepotica razkrila, da se ne navdušuje nad ekstremnimi dietami. Pa vendar njeni jedilniki večinoma temeljijo na beljakovinah, medtem ko si ogljikove hidrate privošči v majhnih količinah. Brez slabe vesti pa si v družbi otrok rada privošči tudi kakšen bolj kaloričen koktajl ali sladico.