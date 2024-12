ACH Volley odločno po prvo zmago

"Pred nami je nova domača tekma lige prvakov, ki je ena od vrhuncev letošnje sezone. Od tekme z belgijskim moštvom Masseika bo odvisna naša pot v evropskih tekmovanjih v letošnji sezoni. Z zmago bi ohranili stik s prvo in drugo uvrščeno ekipo, v primeru poraza pa si močno priprli nadaljevanje v evropskih tekmovanjih po zaključenem skupinskem delu. Vsekakor je naš cilj zmaga in s takšno mentaliteto in pristopom moramo začeti," je dejal trener ljubljanske ekipe Matjaž Hafner.

Čeprav Belgijci, Hafner jih ocenjuje kot poletno mlado fizično ekipo, z izjemo Američana Codyja Kessla posebno zvenečih imen nimajo, pa so po mnenju ljubljanskega stratega lahko nevarni. Niza zaenkrat še niso osvojili, favoriziranima Projektu Varšavi in Recycling Berlinu so nudili manjši odpor kot Slovenci, še najbližje osvojenemu nizu so bili v tretjem proti Nemcem, ki so ga izgubili s 30:32.

"Naša ekipa je izjemno motivirana in pripravljena na dvoboj z belgijskim moštvom, ki igra zelo dobro odbojko. Mi imamo svoje načrte, ki jih želimo pred več tisoč glavo množico na domačem terenu tudi uresničiti in doseči prvo zmago v letošnji izvedbi lige prvakov," pa trdi izkušeni korektor slovenskih prvakov Alen Šket.

Tekma se bo začela ob 18. uri.

Liga prvakov, 3. krog

Lestvica:

