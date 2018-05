Več kot 90 ekip v DP, Šoštanj Topolšica in Calcit Volley II med elito

kar 95 ekip v odbojkarskem prvenstvu

V sezoni 2018/19 bo v odbojkarskem prvenstvu predvidoma nastopalo kar 95 ekip. Pri moških se bo v treh ligah, v 1., 2. in 3. DOL, med seboj merilo 42 moštev, pri ženskah bo v 1. A, 1. B, 2. in 3. DOL tekmovalo 55 ekip. Naslov prvakov bodo branili odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana in odbojkarice Nove KBM Branik.

Odbojkarsko prvenstvo bo v prihodnji sezoni potekalo v nekoliko spremenjeni obliki, saj bodo pri ženskah ekipe po novem tekmovale v 1. A in 1. B DOL, pri čemer se bo najboljša ekipa iz 1. B lige v drugem delu prvenstva vključila v boj za državni naslov. V 1. A ligi bo nastopilo deset ekip, Nova KBM Branik I, Calcit Volley, Formula Formis, Aliansa Šempeter, GEN-i Volley, Roto-Kema Puconci, Luka Koper, Zgornja Gorenjska, Ankaran Hrvatini in Calcit Volley II.

Druga kamniška ekipa je priložnost za tekmovanje v 1. A ligi dobila potem, ko sta se nastopanju v 1. A ligi odpovedala zmagovalca 2. DOL v sezoni 2017/18, ATK Grosuplje, ki je bil najboljši na zahodu in ŽOK GSV Zava Ptuj, ki je bila najboljši na vzhodu ter Nova KBM Branik II, ki bi prav tako lahko igrala v 1. A ligi.

V 1. B ligi bo prav tako nastopalo deset ekip, pravico do nastopanja so si priigrale ekipe Ljubljana, Nove KBM Branik II, ŽOK GSV Zava Ptuj, ATK Grosuplje, Swatycomet Zreče, Mozirje, ŽOK Ljutomer, Krim Pirnar doors, ŽOK Triglav Kranj in Piran.

Pri moških bo prvoligaška konkurenca sestavljena iz ekip ACH Volley Ljubljana, Calcit Volley, Salonit Anhovo, Panvita Pomgrad, Maribor, Hoče, Triglav Kranj, Črnuče, Krka in Šoštanj Topolšica. Šoštanjčani so si vrnitev v prvoligaško druščino zagotovili z zmago v 2. DOL, Krka pa je v dodatnih kvalifikacijah odpravila Fužinar Sij Metal Ravne in si zagotovila obstanek.

32 ekip v drugi ligi

Pri moških bo v 2. DOL tudi v prihodnji sezoni igralo dvanajst moštev, med njimi letošnji prvoligaš GEN-I Volley. V 2. DOL bodo igrale še ekipe Fužinar Sij Metal Ravne, SiPlayer Fram, SIP Šempeter, Korvolley, ŠD Braslovče, Črnuče ACH II, KekoOprema Žužemberk, Calcit Volley II, PRO Volley ter Slovenska Bistrica in Špan Brezovica, ki sta v 2. DOL napredovala iz 3. DOL.

V 2. DOL za ženske bo tako na vzhodu kot na zahodu nastopalo po deset moštev, na vzhodu Prevalje, Braslovče, Celje, KLS Ljubno, Korvolley A, S volley, Benedikt, ŽOK Sobota, Turbina in Formula Formis II, na zahodu pa ŽOK Partizan Škofja Loka, ki se je odpovedala nastopanju v 1. B in mesto prepustila Piranu, ŽOK Šentvid Žlindra, SIP Šempeter, Vital Ljubljana, Novo mesto, Aquawatt Žirovnica, Kostak Elmont, Olimp Ljubljana, Neptun Kanal in Triglav Kranj.

Foto: Vid Ponikvar

Pri moških sta se iz 2. DOL v 3. DOL preselila National Žirovnica in MOK Kočevje, ki bosta na zahodu igrala skupaj z ekipami Lubnik, Dlan Logatec, Triglav Kranj II, Ljubljana Volley, Salonit Anhovo II, VC Portorož, Krka II in GEN-I Volley II. Na vzhodu se bodo med seboj merile ekipe Radenci, SIP Šempeter II, TAB Mežica, Maribor II, Fužinar II Sij Metal, Hoče II, Fram II in Panvita Pomgrad II. Za preostala mesta v 3. DOL bodo morale ekipe prvič po dolgih letih igrati kvalifikacije, v katerih bodo predvidoma nastopili Kostanjevica na Krki, Mokronog, Črnuče ACH III in Ljubljana Volley II.

Pri ženskah bodo obračuni prav tako potekali v dveh tretjih ligah. Na vzhodu bodo nastopale ekipe Kajuh Šoštanj, Mežica, Prevalje II, Črna, KorVolley B, Uniforest, Murania Lendava in S volley II, na zahodu pa Logatec, Bled-Jesenice, ŽOK Triglav Kranj II, Krim Pirnar doors II, Luka Koper mlade, Luka Koper II in Ankaran Hrvatini II.

Ekipe morajo svoje nastope še potrditi, in sicer do 18. maja.