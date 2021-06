Novi podaljšanji pri Calcit Volleyju

Po Mitji Gaspariniju in Janu Klobučarju, ki sta trenutno s slovensko reprezentanco na ligi narodov v Riminiju, sta zvestobo Calcit Volleyju za eno leto podaljšala tudi nekdanja občasna reprezentanta, Jan Brulec in Diko Purić. Za Brulca bo to že šesta sezona v kamniškem dresu, za Purića druga, so sporočili iz kamniškega kluba.