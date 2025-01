Zahtevno delo za ACH Volley, a: V Berlinu smo pokazali, da se lahko enakovredno kosamo

Odbojkarji ACH Volleyja bodo ob 18. uri odigrali peto tekmo lige prvakov. V Tivoli prihajajo nemški prvaki, odbojkarji Recycling Berlina, ki so se z najuspešnejšo slovensko ekipo merili že sedemkrat, vse tekme so tudi dobili. Nemška zasedba si je že zagotovila drugo mesto, na prvem pa je poljski kolektiv PGE Projekt Warszawa, ki je v sredo vknjižil peto zmago, Maaseik je premagal s 3:0. ACH Volley je pred zadnjima dvema tekmama s točko na zadnjem mestu svoje skupine in brez možnosti za napredovanje, je pa še vedno v igri za tretje mesto, ki bi mu lahko prineslo nadaljevanje v pokalu Cev.

Med drugim tudi prvo medsebojno tekmo skupine A v Berlinu, na kateri pa so jim Ljubljančani dobro upirali, z nekaj več sreče bi lahko iztržili tudi ugodnejši izid od poraza 1:3. Varovancem Matjaža Hafnerja, ki v ligi letos še nimajo zmage in so že zapravili možnost za napredovanje v izločilne boje, še vedno pa so v igri za tretje mesto, ki bi jim prineslo nadaljevanje v pokalu Cev.

"Moramo biti boljši kot na zadnji domači tekmi"

"V Berlinu smo pokazali, da se lahko z Nemci enakovredno kosamo. Moramo pa še nekaj dodati, če želimo tokrat zmagati. Moramo biti boljši tudi kot na zadnji domači tekmi proti Maaseiku," trdijo v taboru slovenskih prvakov, ki so konec minulega tedna spet postali slovenski pokalni zmagovalci, potem ko so v finalu v Velenju s 3:0 premagali i-Vent Maribor.

Z igro sicer niso navdušili, a Hafner je bil vseeno zadovoljen. "Pokal je specifična stvar, zato sem zadovoljen, kako smo igrali proti motiviranemu in neobremenjenemu tekmecu," je v Velenju dejal Hafner. Njegova ekipa je do zdaj v ligi zbrala le točko. V Ljubljani je z 2:3 izgubila proti belgijskemu Maaseiku.

Berlinčani so si že zagotovili vsaj drugo mesto

Precej bolje je šlo zaenkrat Berlinu, ki je izgubil le proti Projektu Varšavi, vse tri preostale tekme je dobil in si je že zagotovil najmanj drugo mesto. Nemški ekipi, ki jo vodi angleški strokovnjak Joel Banks, tudi nekdanji trener poljskega Belchatowa, gre odlično tudi v državnem prvenstvu, v katerem je zaenkrat dobila 15 dvobojev, izgubila pa ni niti enkrat.

V nemški ekipi ni zvezdnikov, a veliko odličnih igralcev, reprezentantov svojih držav. Ljubiteljem odbojke v Sloveniji je zagotovo najbolj znan prosti igralec Kyle Dagostino, ki je dve sezoni preživel v Ljubljani. Američan ima na svojem mestu močno konkurenco, saj za Berlinčane igra tudi Poljak Adam Kowalski, na mestu korektorja pa igra še en Američan, 212 centimetrov visoki Jake Hanes, ki ima izkušnje iz poljske lige, zbral pa je tudi že nekaj nastopov za ameriško reprezentanco. Enako velja za njegovega rojaka, blokerja Matthewa Kniggeja. Na blokerskem mestu je še en kakovosten tujec, Avstralec Nehemiah Mote, igro organizira nemški reprezentant Johannes Tille.

Na prvi medsebojni tekmi je bil razpoložen predvsem Hanes, dosegel je 26 točk, Knigge pa se je izkazal s petimi bloki.

