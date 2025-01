ACH Volley po tretjo zmago

Slovenski državni prvak ACH Volley Ljubljana bo danes odigral tretjo tekmo v srednjeevropski ligi, ob 16. uri bo v domači dvorani v Hali Tivoli gostil slovaškega predstavnika Spartak Myava. Ljubljančani so po dveh tekmah pri dveh zmagah, Slovaki pa so odigrali že štiri srečanja, enkrat zmagali in trikrat izgubili, tako da so predzadnji. Trenutno je s tremi zmagami v vodstvu i-vent Maribor.