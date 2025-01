Iz tabora slovenskih državnih prvakov so sporočili, da bo izkušeni finski podajalec Mikko Esko ostal v oranžnem gnezdu do konca sezone. 46-letnik je Ljubljančane okrepil kmalu po začetku sezone in sprva sklenil sodelovanje do zaključka nastopov v najmočnejšem klubskem tekmovanju, ligi prvakov, zdaj pa so iz kluba sporočili, da ostaja do konca tekmovalnega obdobja. Se pa od ACH Volley poslavlja Nejc Kožar, ki bo kariero nadaljeval pri mariborskem i-Ventu, so še dodali.

Odbojkarji ACH Volley Ljubljana bodo novo leto odprli s tekmo srednjeevropske lige v nedeljo v Hali Tivoli proti slovaški ekipi Spartak Myjave. Nato bo 12. januarja sledil finale pokalnega tekmovanja v Rdeči dvorani v Velenju, kjer bodo proti ekipi i-Venta napadali svoj 15. naslov pokalnih prvakov.

Januarja sledita še dva obračuna v elitni ligi prvakov, ki bosta odločala o usodi Ljubljančanov na evropskem parketu. Najprej se bodo na domačih tleh 16. januarja merili z ekipo Berlina, konec meseca (29. januarja) pa bodo igrali v gosteh pri belgijskem moštvu Greenyard Maaseik. ACH Volley je po štirih tekmah lige prvakov pri štirih porazih in eni točki, kar ga uvršča na zadnje mesto v skupini.