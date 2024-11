ACH Volley pred največjim izzivom sezone: Ne smemo se jih ustrašiti

Pred odbojkarji ACH Volleyja je največji izziv to sezono, na prvi domači tekmi lige prvakov bodo ob 18. uri gostili favorizirani poljski kolektiv Projekt Varšav, ki se spogleduje tudi z visoko končno uvrstitvijo v tekmovanju. Ljubljančani, ki so na prvi tekmi z 1:3 v nizih izgubili z Berlin Recycling, presenečenja ne obljubljajo, želijo pa se boriti po svojih najboljših močeh. Poljaki so za uvod zanesljivo opravili z belgijskim Maseikom.

Varovanci Matjaža Hafnerja v državnem prvenstvu nimajo tekmeca po meri, po devetih tekmah še niso oddali niza, a realno evropsko vrednost daje šele liga prvakov. V tej so pretekli teden z 1:3 doživeli prvi poraz sezone, izgubili so na terenu nemškega prvaka Recycling Berlina.

Tokrat jih čaka še zahtevnejša naloga, saj v Tivoli prihaja favorit skupine A in eden od klubov, ki meri visoko tudi po koncu skupinskega dela tekmovanja, Projekt Varšava. Poljska zasedba, ki je trenutno druga v domačem prvenstvu, je v prvem krogu lige prvakov "pometla" z belgijskim Maaseikom, ki na papirju kotira najnižje v skupini. Gostje so izraziti favoriti, pred tem dejstvom ACH Volley ne beži.

"Presenetiti jih bo najbrž težko. Dejstvo je, da je njihova ekipa kompletna, praktično brez slabe točke, v njej so poljski, nemški, francoski in ukrajinski reprezentanti. So izkušena in fizična ekipa z zelo dobrim servisom, zato bodo pod največjim pritiskom naši sprejemalci. Če bodo dobro opravili svoje delo, bo lažje našim napadalcem. Na tej ravni sta ponavadi servis in sprejem odločilna. Ne smemo pa se jih ustrašiti," pred srečanjem, ki se bo začelo ob 18. uri v Tivoliju, pravi glavni trener Hafner.

ACH Volley bo po današnji tekmi naslednji dvoboj lige prvakov gostil 4. decembra, ko bo v Tivoliju gostoval Maaseik, ki je pri dveh porazih, saj ga je v sredo zanesljivo odpravil tudi tekmec iz Berlina.

Liga prvakov, 2. krog

