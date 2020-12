Kamničanke začele s porazom

Odbojkarice Calcit Volley so ligo prvakinj začele s porazom. Kamničanke so na prvi tekmi turnirja v Trevisu pričakovano priznale premoč italijanskemu Coneglianu, ki je igral z rezervno ekipo. Četo Alojše Jemca v Trevisu čaka še tekma proti Fenerbahčeju in Nantesu.

Kamničanke so bile enakovredne le v prvem delu nizov, ko pa je bilo najbolj potrebno, so gostiteljice strnile svoje vrste in nize mirno pripeljale do konca.

Prevladovale so v vseh elementih, pri slovenskih prvakinjah, pri katerih je največ, devet točk dosegla Eva Zatković, so se težave začele že pri sprejemu, ta je bil preslab, da bi lahko boljše organizirale napade. Tudi njihovi servisi za tekmice niso pomenili večjih težav.

Calcit se bo na drugi tekmi turnirja pomeril s Fenerbahčejem, s še eno ekipo s samega evropskega vrha.