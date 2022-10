Kamničanke boj za ligo prvakinj začenjajo v Zagrebu: "Morali si bomo želeti več kot one"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Že od 10. avgusta, ko smo začeli priprave, se pripravljamo na tekmi z Mladostjo. To je naš prvi cilj v letošnji sezoni. Odločale bodo želja po zmagi, boljša trenutna pripravljenost, osredotočenost, preprosto si bomo morali želeti več od njih. Kakovostno sta obe ekipi približno na isti ravni in tista ekipa, ki si bo želela več, ima več možnosti za napredovanje. Dvorano v Zagrebu dobro poznamo, osebno v njej zelo rad igram tekme, Mladost je naš prijateljski klub, s katerim imamo že leta dobre odnose, in že se veselim obeh tekem. Mislim pa, da prva tekma ne bo še o ničemer odločala. Tudi če jo dobimo s 3:0 ali izgubimo z 0:3, bo o potniku v naslednji krog odločala tekma v Kamniku. Prva tekma bo prinesla samo 25 odstotkov prednosti za ekipo, ki bo zmagala, o preostalih odstotkih pa se bo odločalo na povratni v naši dvorani," je pred srečanjem v hrvaški prestolnici v klubski mikrofon dejal trener Kamničank Gregor Rozman.

Zmagovalke obračuna med Mladostjo in Calcit Volleyjem se bodo v prihodnjem krogu pomerile z boljšo ekipo iz dvoboja med beograjsko Crveno zvezdo in finskim Pölky Kuusamo.