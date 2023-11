Kamničanke na zahtevnem gostovanju

"Dekletom sem že povedal, da bomo igrali proti verjetno eni najboljših in najdražjih ekip na svetu, vendar se s tem ne smemo obremenjevati. Čeprav realno težko pričakujemo, da bi turške odbojkarice lahko presenetili, se jih ne smemo ustrašiti. Moramo igrati svojo igro in čim bolje zastopati slovensko žensko odbojko v tem tekmovanju, da s svojim odnosom do igre, disciplino in tudi kakovostjo dokažemo, da smo upravičeno v ligi prvakinj," je za klubsko spletno stran pred odhodom na gostovanje dejal trener Kamničank Bruno Najdič.

V skupini C sta še poljska ekipa Grot Budowlani Lodž, ki bo v ljubljanski dvorani Tivoli gostoval prihodnji torek, in nemški Potsdam.