Kako se bodo na poraz z Bolgari odzvali Slovenci?

Slovenski odbojkarji s predstavami na prvem turnirju lige narodov, ki ga igrajo na Japonskem, niso bili zadovoljni. Kljub neprepričljivemu obrazu so sicer za uvod s 3:1 premagali Srbijo, na drugi tekmi pa brez dobljenega niza izgubili z Bolgari. V petek so imeli dan premora in čas za pripravo na zadnja dva tekmeca.

Ob 5.40 se bodo zoperstavili zmagovalki zadnje izvedbe lige narodov Franciji. Ta je kot edina že uvrščena na domače olimpijske igre, zato lahko v ligi narodov nastopa sproščeno, medtem ko za varovance Gheorgheja Cretuja šteje vsaka točka.

Za zdaj imajo na računu tri, jim bo točkovni izkupiček uspelo okrepiti? Francozi so po dveh tekmah prav tako pri treh točkah, potem ko so z 1:3 izgubili s Poljsko, so s 3:1 premagali Kitajsko.

Po slovensko-francoskem obračunu se bosta v Nagoji pomerila še Iran in Kitajska, prvi po dveh tekmah še nima zmage, druga je po treh pri eni. Nato sledi še dvoboj neporaženih domačinov in Bolgarov.

V Ottawi bodo Američani tretjo zaporedno zmago iskali proti gostiteljem.

Francozi so zmagovalci lanske izvedbe lige narodov, Slovenci so na desetem mestu ostali brez zaključnega turnirja.

Slovenci bodo zadnjo tekmo prvega turnirja odigrali v nedeljo ob 5.40, ko jim bo nasproti stal Iran.

Drugi turnir bodo igrali v Franciji, tretjega pa na Filipinih. Po treh turnirjih in 12 tekmah se bo osem od 16 sodelujočih reprezentanc uvrstilo na sklepni turnir, ki bo med 19. in 23. julijem v Gdansku.

Zadnji zmagovalci lige narodov so Francozi.

Dolgo in vroče poletje z vrhuncem konec septembra

Liga narodov je le eno od treh tekmovanj, na katerih bodo v vročem in dolgem poletju sodelovali Slovenci. Konec avgusta bodo namreč branili srebro na evropskem prvenstvu, konec septembra pa jih čaka vrhunec reprezentančne sezone − na Japonskem se bodo poskušali premierno uvrstiti na olimpijske igre. Če jim to v Aziji ne bo uspelo, si tekmovanje pod petimi krogi lahko zagotovijo še prek uvrstitve na svetovni jakostni lestvici, zato šteje prav vsaka tekma sezone.

