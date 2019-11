Poker zmag Kamničank, slovenski derbi bankirkam

Odbojkarice Calcita Volley so v 4. krogu lige MEVZA s 3:1 premagale Banjaluko in ostajajo neporažene. Vroče je bilo tudi v Mariboru, kjer sta se v slovenskem derbiju udarila Nova KBM Branik in GEN-I Volley. Zmage s 3:0 so se veselile bankirke.

Odbojkarice Calcit Volleyja imajo zdaj v srednjeevropski ligi poker zmag, v soboto so doma premagale novinke v ligi MEVZA, ekipo UOK Banjaluka Volley s 3:1 (18, 19, -30, 18). Naslednjo tekmo v tem tekmovanju bodo imele 16. novembra, ko bodo gostovale v Kašteli.

Calcit Volley: Zbičajnik, Mihevc, Kotnik, P. Marušič 1, Š. Marušič 1, Mihalinec 20, Vovk 19, Brulec Kostić 6, Zatković 15, Janežič (L), Charuk 12, Jerala 4, Kaker 17. Trener: Gregor Rozman. UOK Banjaluka Volley: Ti. Đapa 12, Šorak 23, Švraka (L), Ta. Đapa 8, Šakotić 6, Marković 11, Vujnić 14, Biberdžić 11, Kovačević , Ivković (L), Glišić 7, Mihajlović, Gvozden, Aničić, Uglenko . Trenerka: Radmila Marković.

Lorena Lorber Fijok je bila s 14 točkami tudi najučinkovitejša igralka derbija. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Bankirkam zanesljivo slovenski derbi

Mariborske odbojkarice so v dvoboju lanskih finalistk državnega prvenstva zanesljivo prišle do nove zmage, s katero so zadržale drugo mesto v srednjeevropski ligi, v državnem prvenstvu pa so se prebile pred Goričanke na tretje mesto. Prvakinje, ki so po lanski sezoni prav tako kot Goričanke močno spremenile svojo ekipo, so bile precej boljši tekmec, gostje so imele preveč težav pri sprejemu in v napadu, da bi lahko računale na ugodnejši rezultat. Največ težav sta jim z začetnimi udarci povzročala mlada Lorena Lorber Fijok, ki je bila s 14 točkami tudi najučinkovitejša igralka tekme, in Ela Pintar.

Nova KBM Branik: Milošič, Košenina11, Pahor, Dobaj, Bračko 6, Stojiljković 1, Šijanec, Kramberger, Sobočan 11, Ramić, Pintar 12, Galić, Lorber Fijok 14, Krajnc.



GEN-I Volley: Sillah, Ferlinc 6, Goršek 2, Velikonja Grbac 10, Spanou, Forštnarič, Mikl, Kovač 6, Blažič, Leban 5, Jovanović, Žigon.

Liga MEVZA, ženske, 4. krog