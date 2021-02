Liga MEVZA: hud boj za finalni vstopnici

Medtem ko je v prvem polfinalu težko napovedati zmagovalca, je v drugem veliki favorit ACH Volley, ki pa v tej sezoni igra toplo-hladno. Privoščil si je že kar nekaj spodrsljajev, zato zmaga nad domačini, ki imajo ekipo, sestavljeno iz samih tujcev, ni samoumevna.

Kljub težavam želijo ostati na vrhu

Slovenski prvak se v tem tekmovanju počuti kot doma, saj je do zdaj že desetkrat osvojil to tekmovanje, medtem ko Kamničani in Mariborčani lovijo prvi naslov. Calcit je do zdaj enkrat osvojil drugo mesto, ima še dve tretji mesti, medtem ko Štajerci stopničk v tem tekmovanju še nimajo. Prepričani so, da se bo po turnirju v Zwettlu to spremenilo.

Foto: Sportida

"Po porazu z Mariborom smo se zaprli v dvorano. Želimo pokazati več, kot smo na prejšnjih tekmah. Če hočemo zmagati, bomo morali biti boljši. Letos imamo veliko težav. Ne gre nam po načrtih, a je jasno, da želimo turnir dobiti, tako kot tudi drugi, ki imajo podobne načrte," razmišlja trener branilec naslov lige MEVZA Matija Pleško.

Hvalijo drug drugega, a želja je le ena

Calcit Volley in Merkur Maribor sta se v tej sezoni pomerila trikrat. Prva dva obračuna je s 3:2 v nizih tesno pripadel Kamniku, zadnji obračun pa so s 3:0 v nizih dobili Štajerci.

"Dejstvo je, da so Mariborčani v zadnjem času v odlični formi, o tem smo se lahko prepričali tudi sami, svojo dobro formo pa so potrdili tudi z zmago v Ljubljani in prvim mestom po rednem delu državnega prvenstva. Zagotovo imajo svojo kakovost, dobre igralce, kar dokazujejo tudi na igrišču. Vendar imamo tudi mi dobro ekipo in svoje cilje, ki jih bomo skušali uresničiti. Prvega že v Zwettlu," opozarja trener Calcita Gregor Jerončič.

V drugem polfinalu se obeta zelo izenačen dvoboj. Foto: Klemen Brumec

"V polfinalu se bomo pomerili proti Calcitu. Neznank ni in tudi taktiziranja ne, saj samo zmaga pelje v finale. Zavedamo se, da je ekipa Kamnika kakovostna, izkušena, a tudi sami smo kakovostna ekipa in igramo dobro. To nam daje optimizem, da lahko na tem turnirju posežemo tudi po najvišjem mestu. Osredotočeni smo nase, na svojo igro in ekipi duh, ki je prisoten že celo sezono. Imamo pravo kemijo, zato verjamem, da bomo tudi na tem turnirju pravi in prinesli medaljo iz F4 MEVZE prvič v klub," je dejal trener vijoličnih Sebastijan Škorc.

Liga MEVZA, zaključni turnir: Polfinale: Sobota, 27. februar:

17.00 Calcit Volley - Merkur Maribor

20.00 ACH Volley - Waldviertel Za tretje mesto: Nedelja, 28. februar:

poraženec 1 - poraženec 2 Finale: zmagovalec 1 - zmagovalec 2