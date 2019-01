Slovenske prvakinje z zmago na zaključni turnir

Gostje so tekmo odprle bolje, povedle s 6:0, a nato so državne prvakinje strnile vrste in prvi niz dobile s 25:23. Slovakinje so nato izenačile (24:26), Mariborčanke pa so dobile tretjega s 25:21. V zadnjem so gostiteljice prevladovale, niz dobile s 25:16, slavile s 3:1, se povzpele na prvo mesto lestvice in se uvrstile na zaključni turnir.

Nova KBM Branik: Mlakar 21, Kaučič 13, Dobaj, Bračko, Bezsonova 17, Najdič 2, Kočar, Sobočan 4, Jerala, Pintar 9, Blagne, Fijok-Lorber 6.



Slavia Bratislava: Fričova 6, Šepelova 23, Nelson 6, Herdova 2, Kvasnova 17, Škrlecova, Kormendyova 1, Marečkova, Rehakova, O'Neill 13, Magdinova.

Z 21 točkami je bila spet najbolj razpoložena Iza Mlakar, pri zbiranju točk ji je dobro asistirala Anastasiya Beszonova, ki jih je prispevala 17.

"V novo leto smo vstopili z novimi močmi in zagonom, kar se je poznalo na igrišču. Dosegle smo pomembno zmago in se tako povzpele na prvo mesto MEVZE. Sedaj pa nas čaka še boj za prvo mesto v državnem prvenstvu," je po zmagi dejala Bezsonova.