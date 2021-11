Kamničanke uspešne doma, Mariborčanke poražene v Budimpešti

Sreda v ligi MEVZA je prinesla dva obračuna s slovenskim pridihom. Neporažene Kamničanke so gostile hrvaško ekipo OK Marina Kastela in zmagale s 3:1. Odbojkarice Nove KBM Maribora pa so v Budimpešti z enakim izidom izgubile proti domačem Vasas Obudo.