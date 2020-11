V Maribor prihaja Zadruga, Kamničani v Gradcu

"V petek se začnejo tekme in vsi v klubu se tega zares veselimo. Nazadnje smo odigrali tekmo pred tremi tedni v Zagrebu, kjer smo prikazali eno od boljših predstav v sezoni in ustvarili serijo sedmih zmag zapored. V tem času, ko ni bilo tekem, smo zelo trdo delali in se pripravljali za nadaljevanje. Jutri igramo proti najboljši avstrijski ekipi iz Doba. Gre za večkratnega prvaka, ki ima vsako sezono ekipo sestavljeno iz kakovostnih tujcev. Pred dnevi so dobili še brazilskega korektorja in gre za zelo dobro ekipo. Mi vemo, kaj moramo narediti na igrišču, in ko bomo to počeli, kot smo na treningih, se lahko tudi nadejamo rezultata, kot si ga v klubu vsi želimo," pred petkovo tekmo razmišlja trener Maribora Sebastijan Škorc.

Liga MEVZA (od 13. do 15. novembra): Petek, 13. november:

19.00 Merkur Maribor - Zadruga Nedelja, 15. november:

18.30 Graz - Calcit Volley