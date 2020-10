Zmagoviti vijolični niz se nadaljuje

Odbojkarji Merkur Maribora so sklopu lige MEZVA v Gradcu potrdili odlično formo in prišli še do šeste zaporedne zmage v vseh tekmovanjih. V sklopu 1. DOL je ACH Volley ugnal Kamnik, točke so se štele tudi v srednjeevropski ligi.

Mariborčani so tekmo odlično odprli in ni bilo videti, da bi lahko imeli v prvem nizu težave. Vodili so že s 16:11, toda Avstrijci so jih ob koncu ujeli, a težave je z blokom rešil Filip Uremović. Tudi v drugem nizu ni šlo vse gladko, še manj pa v tretjem, v katerem je pri izidu 23:23 Jan Mulec storil napako pri servisu, nato pa so gosti dobili še as. A to jih je predramilo, v četrtem nizu so pokazali najboljšo igro in prišli do zaslužene zmage.

Akmed Ikhbayri je bil z 20 točkami najučinkovitejši igralec Mariborčanov, Rok Možič jih je dosegel 18.

Liga MEVZA, 1. krog: Sobota, 17. oktober:

Graz : Merkur Maribor 1:3 (24, 21, -23, 18)

Kratz 16, Reiter 13; Ikhbayri 20, Možič 18



Zadruga : Waldviertel 1:3 (17, -23, -17, -21)



ACH Volley : Calcit Volley 3:1 (20, -18, 23, 25)

Kök 20, Okroglič in Vučičević 13; Gasparini 22, Kos in Štalekar 12