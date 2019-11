Klemen Čebulj je nazaj: Trentino spet na zmagovalnih obratih

S ponedeljkovim slovenskim obračunom na Poljskem se je začel nov odbojkarski teden. V pravi vojni v Radomu sta na koncu Dejan Vinčić in Alen Pajenk po petih nizih strla izjemno razpoloženega Tončka Šterna, ki je dosegel kar 25 točk. Pajenk jih je za zmagovalce dosegel 12, Vinko, ki je v celoti odigral zadnja dva niza napetega obračuna, je ostal brez. Za Czarni je bila to prva zmaga v sezoni, Šternov Bydgoszcz pa je vknjižil še tretji zaporedni poraz. Vseeno je prišel do prve točke in prvih dveh osvojenih nizov v sezoni. Le dva dni kasneje je Štern izgubil tudi četrto prvenstveno tekmo. Njegov ekipa ni imela nobenih možnosti v Rzeszowu. Slovenski korektor je bil edini, ki je pri poražencih presegel mejo desetih točk (15).

Na Kitajskem je še drugo tekmo izgubila Saša Planinšec. Šanghaj je bil od njenega Zhejianga boljši s 3:1, slovenska blokerka pa je dosegla sedem točk.

To ne bo edini slovenski obračun v tem tednu. V Italiji si bosta v četrtek iz oči v oči zrla Jani Kovačič in Jan Kozamernik, na Japonskem pa konec tedna še Mitja Gasparini in Tine Sattler, ki je glavni trener ekipe JT Thunders. Če Izolanu in njegovi Nagoji nikakor ne steče (ena zmaga, dva poraza), pa Sattlerjevi Thundersi s štirimi zmagami kraljujejo na vrhu lestvice japonskega prvenstva.

To pa niti približno ni vse. Poglejte si, kje bodo v tem tednu nove zmage in točke lovili slovenski odbojkarski legionarji.

Moški:

Klemen Čebulj (Trentino) Italija, 1. liga Vibo Valentia : Trentino 1:3 15 točk - 3 asi, 1 blok; 44% napad (11/25) Italija, 1. liga Trentino - Verona (9.11.) / Jan Kozamernik (Milano) Italija, 1. liga Ravenna - Milano (7.11.) / Jani Kovačič (Ravenna) Italija, 1. liga Ravenna - Milano (7.11.) / Italija, 1. liga Ravenna - Modena (10.11.) / Dane Mijatović (Brescia) Italija, 2. liga Lagonegra - Brescia (10.11.) / Dejan Vinčić (Czarni Radom) Poljska, 1. liga Czarni Radom : Bydgoszcz 3:2 0 točk Poljska, 1. liga Czarni Radom - Bedzin (10.11.) / Alen Pajenk (Czarni Radom) Poljska, 1. liga Czarni Radom : Bydgoszcz 3:2 13 točk - 2 asa; 61% napad (11/18) Poljska, 1. liga Czarni Radom - Bedzin (10.11.) / Tonček Štern (Bydgoszcz) Poljska, 1. liga Czarni Radom : Bydgoszcz 3:2 25 točk - 1 as, 3 bloki; 49% napad (21/43) Poljska, 1. liga Asseco Resovia : Bydgoszcz 3:0 15 točk; 45% napad (15/33) Poljska, 1. liga Bydgoszcz - Belchatow (10.11.) / Mitja Gasparini (Wolf Dogs Nagoja) Japonska, 1. liga Osaka Sakai - Nagoja (9.11.) / Japonska, 1. liga JT Thunders - Nagoja (10.11.) / Danijel Koncilja (Cannes) Francija, 1. liga Ajaccio - Cannes (9.11.) / Gregor Ropret (Nantes) Francoski pokal, četrtfinale Paris : Nantes 3:1 Ni podatka. Francija, 1. liga Nantes - Montpellier (9.11.) / Jan Klobučar (Narbonne) Francoski pokal, četrtfinale Narbonne : Poitiers 0:3 Ni podatka. Francija, 1. liga Narbonne - Tourcoing (9.11.) / Nejc Pušnik (Posojilnica Dob) Liga prvakov, kvalifikacije Posojilnica Dob - HAOK Mladost (7.11.) / Liga MEVZA Posojilnica Dob - ACH Volley (9.11.) / Avstrijski pokal, četrtfinale Hypo Tirol Innsbruck - Posojilnica Dob (10.11.) / Jure Kasnik (Posojilnica Dob) Liga prvakov, kvalifikacije Posojilnica Dob - HAOK Mladost (7.11.) / Liga MEVZA Posojilnica Dob - ACH Volley (9.11.) / Avstrijski pokal, četrtfinale Hypo Tirol Innsbruck - Posojilnica Dob (10.11.) / Sašo Štalekar (Hypo Tirol Alpenvolleys) Nemčija, 1. liga Hypo Tirol Alpenvolleys - Eltmann (10.11.) / Urban Toman (United Volleys) Nemčija, 1. liga Friedrichshafen : United Volleys 3:1 62% sprejem, 38% idealni (16 sprejetih žog) Nemčija, 1. liga Lünebrug - United Volleys (9.11.) / Žiga Štern (Foinikas Syros) Grčija, 1. liga Panathinaikos - Foinikas Syros (9.11.) /

Ženske: