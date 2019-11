Bitka in pol: izjemni Štern na koncu premalo za Vinčićev in Pajenkov skalp

S slovenskim obračunom na Poljskem se je začel nov odbojkarski teden. V pravi vojni v Radomu sta na koncu Dejan Vinčić in Alen Pajenk po petih nizih strla izjemno razpoloženega Tončka Šterna, ki je dosegel kar 25 točk. Pajenk jih je za zmagovalce dosegel 12, Vinko, ki je v celoti odigral zadnja dva niza napetega obračuna, je ostal brez. Za Czarni je bila to prva zmaga v sezoni, Šternov Bydgoszcz pa je vknjižil še tretji zaporedni poraz. Vseeno je prišel do prve točke in prvih dveh osvojenih nizov v sezoni.