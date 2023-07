"Čas, da preizkusimo svojo raven in strategijo igre"

Pred slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco so po mesecu priprav na evropsko prvenstvo prve pripravljalne tekme, ki jih bodo odigrale v Grčiji. "Resda bo šlo le za pripravljalne tekme, a čas je, da preizkusimo svojo raven in strategijo igre. Zelo se že veselim teh dvobojev," pred tekmami pravi selektor Marco Bonitta.

Prvo tekmo bodo Slovenke proti Grkinjam odigrale v torek v dvorani Melina Merkouri Sports Hall v Pireju, zatem pa se bosta reprezentanci pomerili še trikrat. Italijanski strateg na slovenski klopi Marco Bonitta se prvega preizkusa pripravljenosti že zelo veseli. Z zadnjimi treningi v Hočah je bil namreč še posebej zadovoljen.

"Drugi del priprav je bil zelo dober. Vemo, da se v tem obdobju pri igralkah pojavljajo vzponi in padci, saj smo zares trdo trenirali, še posebej naporen je bil trening moči. A v zadnjih dveh dneh je ekipa trenirala zelo konstantno in mislim, da smo pripravljeni na prve tekme. Resda bo šlo le za pripravljalne tekme, a čas je, da preizkusimo svojo raven in strategijo igre. Zelo se že veselim teh dvobojev," je Bonitta dejal v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije.

"Zaradi kar težkih fizičnih priprav, predvsem v Kranjski Gori in tudi v Mariboru, smo na treningih z žogo precej nihale. Zdaj, ko je fizičnih obremenitev manj, smo tudi dvignile raven odbojke. Zelo se veselimo tekem v Grčiji, da bomo lahko videli naše dejansko stanje tudi v igri. Opravljamo tudi zelo veliko analiz naših treningov, da bi lahko čim bolj izboljšale našo tehnično raven in pa tudi sam pogled na odbojko. Zelo sem zadovoljna z dozdajšnjim potekom priprav in upam, da bomo do evropskega prvenstva in seveda tudi olimpijskih kvalifikacij le še dvigovale raven. Mislim, da bo vse tako, kot si želimo," pa pred pripravljalnimi dvoboji razmišlja podajalka Eva Pogačar.

"Precej nihanj, a se nam za to obdobje to zdi običajno"

"Opravili smo drugi del priprav. Medtem ko je bil v prvem delu poudarek predvsem na telesni pripravi, smo zdaj začeli tudi uigravanje in analize, na katerih preverjamo naše stanje in se učimo na napakah. Trenutno je prisotnih kar precej nihanj v igri, a se nam za to obdobje to zdi običajno. Tekme v Grčiji bodo pokazale, na kakšni ravni smo, čemu se moramo še posvečati in na tem potem tudi graditi svojo igro," pa pred prvimi preizkusom z Grkinjami pravi sprejemalka Eva Zatkovič.

Kvartet po vrnitvi na olimpijski festival, preostale čakajo nove tekme z Grkinjami

Po vrnitvi iz Grčije se bodo Mija Šiftar, Maša Pucelj, Nika Milošič in Selena Leban 16. julija na pripravah pridružile mladinski reprezentanci, ki jo 24. julija čaka nastop na Olimpijskem festivalu evropske mladine v Mariboru, preostala dekleta, ki se jim je v zadnjem tednu pridružila še Naja Kukman, pa bodo še naprej trenirala v Hočah, kjer bodo med 19. in 22. julijem odigrala štiri pripravljalne tekme, znova z Grkinjami.

Pred odhodom na evropsko prvenstvo v Belgiji bodo Slovenke odpotovale še v Puchov in se dvakrat pomerile s Slovaško, med 9. in 13. avgustom pa bodo na sporedu še pripravljalne tekme z Azerbajdžanom in Hrvaško.