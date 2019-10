Brazilci zmagovalci svetovnega pokala

Brazilci so izkoristili odsotnost najboljših igralcev v evropskih ekipah in še tretjič osvojili prestižni svetovni pokal.

Odbojkarji Brazilije so izkoristili naporno evropsko prvenstvo in na Japonskem v najmočnejši postavi brez poraza osvojili svetovni pokal. Drugo mesto so zasedli Poljaki, ki so na EuroVolleyju zasedli tretje mesto, z bronom pa so se morali na koncu zadovoljiti Američani. Omenimo še, da evropskih prvakov Srbov sploh ni bilo v deželi samurajev.

To tekmovanje svetovna odbojkarska federacija organizira vsake štiri leta, leto dni pred olimpijskimi igrami, a ker se je tik pred začetkom odbojkarskega dogajanja na Japonskem končalo naporno evropsko prvenstvo, je vse skupaj izgubilo na teži. Najboljše evropske reprezentance so na Japonsko poslale druge ali tretje postave, Srbi, aktualni evropski prvaki, niso niti sodelovali.

Vse skupaj so s pridom izkoristili Brazilci, ki so z 11 zmagami pokorili vso konkurenco in po letu 2003 in 2007 še tretjič osvojili to tekmovanje. Poljaki so s pomočjo Bartosza Kureka in v drugem delu tekmovanja tudi Wilfreda Leona osvojili drugo mesto, ZDA pa je prav tako kot Poljska z dvema porazoma končal na tretji stopnički.

V ženski konkurenci so bile tako Brazilci brez poraza najboljše Kitajke, drugo mesto so osvojile odbojkarice ZDA, kjer kot pomočnik selektorja deluje tudi Luka Slabe, tretje pa Rusinje. Evropske prvakinje Srbkinje so bile skromne 9.

